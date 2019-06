C’est une histoire à peine croyable qu’est en train de vivre cette famille de Tubize. Dans la nuit du 27 au 28 mai dernier, celle-ci s’est fait cambrioler par des individus qui se sont emparés de leur Audi, grâce aux clés volées à son domicile.

Suite au cambriolage, la famille a porté plainte auprès de la police locale et a diffusé en masse sur les réseaux sociaux un appel à témoins concernant son Audi. Et l’enquête n’a pas traîné. Quatre petits jours à peine après le vol, le véhicule a été retrouvé… en Hongrie ! Soit à 1 500 kilomètres de là.

Ce sont les services d’Interpol, l’organisation internationale de police criminelle, qui ont mis la main dessus dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La fin de l’histoire ? Que nenni !

Même si le pays se trouve dans l’Union européenne, il n’est pas si facile de récupérer un véhicule qui pourtant nous appartient. En effet, les services de police hongrois demandent à la famille tubizienne de fournir des preuves qu’il s’agit bien de son Audi. Sauf que les documents originaux sont restés dans le véhicule. En outre, il faudrait aussi que les papiers soient traduits… en hongrois ! " Non seulement il faudrait payer un traducteur, plus les frais pour la certification. Mais comment faire quand les documents demandés ont été volés ? " s’emporte Alicia (nom d’emprunt).

Et la note devrait être encore un peu plus salée puisque le couple n’avait pas souscrit à une assurance contre le vol de sa voiture. " Nous devons la faire rapatrier à nos frais, sauf que nous ne savons pas dans quel état elle se trouve, ni où elle se trouve exactement ", poursuit la Tubizienne à bout de nerfs. "Depuis notre cambriolage, je suis angoissée et révoltée… Personne ne nous dit rien, ni ne nous aide. Notre assurance habitation n’interviendra que pour le remplacement des clefs et des serrures de la voiture, même si les clefs ont été volées dans la maison… "

Des lourdeurs administratives qui viennent s’ajouter au traumatisme subi la semaine dernière. La famille espère en tout cas pouvoir récupérer rapidement sa si chère voiture.