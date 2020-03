Brabant wallon Leur dernier appel rejeté: les anciens travailleurs des Forges ne devraient jamais toucher les 18 millions d'euros de créances! J.Br.

Le 3 janvier 1997, la faillite des Forges de Clabecq était actée par le tribunal. Depuis, les anciens travailleurs se battent pour récupérer leurs créances pour un montant total de 18 millions d'euros. Pendant 23 ans, ils y ont cru mais leurs espoirs viennent d'être presque réduits à néant. En effet, le tribunal de Bruxelles vient de rejeter tous les arguments avancés par la curatelle et donne raison à l'Etat belge. En résumé: les anciens travailleurs ne devraient plus toucher un seul euro des 18 millions qui étaient bloqués.



Un coup dur pour Daniel Félix, membre du GR6 et qui se bat pour que les anciens travailleurs soient indemnisés. "Il nous reste peut-être encore une petite chance d'aller à la cour de cassation mais je ne sais même pas si c'est possible, déplore-t-il. De plus, est-ce qu'ils écouteront les mêmes arguments qui ont été rejetés quatre fois?"



On semble donc être à la fin de cette longue procédure qui dure depuis plus de vingt ans et dont l'issue ne sera visiblement pas favorable aux anciens travailleurs des Forges de Clabecq.