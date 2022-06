C’était le point le plus attendu du conseil de mercredi: via une motion déposée par Shirley Van Hemelen, la majorité MR a demandé au ministre Philippe Henry (Écolo) et à son administration le maintien de la ligne 568 du TEC dans son état actuel. Et suggéré de plutôt concentrer les efforts sur la création d’une nouvelle ligne entre Sart, Villers et Genappe.