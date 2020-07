Il y a un peu plus de deux ans, le ministre de la Sécurité routière de l’époque, Carlo Di Antonio, prenait la décision d’interdire les véhicules lents sur la N25, soulevant un véritable tollé de la part du monde agricole et des élus locaux. Alors que l’interdiction devait entrer en vigueur au 1er janvier 2020, sa successeur Valérie De Bue cassait cet arrêté en octobre 2019 et annonçait une série de mesures pour y améliorer la sécurité routière.

Depuis lors, un radar tronçon a été installé entre Ways et Bousval et des panneaux d’avertissement ont été ajoutés pour signaler la présence de véhicules lents sur la nationale. La ministre a déjà annoncé un second radar entre les Trois Burettes et Beaurieu, à Court-Saint-Étienne dans le courant 2021.

Ça avance, donc, mais pas assez au goût du président de la section Nivelles-Genappe de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) qui réclame une réduction de la vitesse de 120 à 90 km/h. Et le fait sous forme originale.