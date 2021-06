Au conseil communal de lundi soir, les explications données sur une modification du budget 2021 ont permis de confirmer qu’une provision de 700.000 euros avait été constituée en vue de solder le « litige pompiers ». Il s’agit de payer les pompiers volontaires qui ont obtenu gain de cause contre la Ville, il y a plus d’un an, devant la cour du travail de Bruxelles.

Même si 17 d’entre eux - sur 37 - ont fait le choix de poursuivre le combat en cassation pour le paiement des gardes à domicile, le procès est définitivement tranché pour les arriérés de salaire et les primes. Mais l’argent n’arrive pas parce que, d’après la Ville, le calcul individuel des montants dus est très compliqué. Il faut se mettre d’accord sur les modalités de calcul, retrouver les éléments anciens pour arriver aux bons montants, et tout vérifier ligne par ligne.

L’opposition PluS et Défi ont demandé qu’on avance enfin, suggérant de faire appel à une firme extérieure pour établir ces calculs et soulager les fonctionnaires locaux de cette tâche. Mais pour le bourgmestre Pierre Huart, ce n’est pas un procédé adéquat: il faudra tellement de temps pour informer les intervenants extérieurs sur les subtilités du dossier que cela prendra encore plus de temps.

Pas de quoi convaincre la minorité. Véronique Vandegoor (Défi) a ainsi fait remarquer que pendant que la Ville fait ses calculs, les intérêts continuent à courir. Cela fait depuis plus d’un an que cela dure et comme on parle de sommes importantes, les intérêts qui s’accumulent ne sont pas anodins.

Du côté des pompiers volontaires, on commence aussi à sérieusement s’impatienter. Pour Claudy Epis, qui a mené la fronde contre la Ville en son temps et est devenu conseiller communal PluS, les hommes du feu commencent à avoir l’impression que la Ville continue à les mener en bateau. Aucune date-butoir pour le paiement n’est précisé dans l’arrêt qui a donné raison aux volontaires mais si cela continue, ils saisiront à nouveau la justice.