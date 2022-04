Little Green Box, c’est d’abord une belle histoire, celle d’une habitante de la région de Genappe qui faisait des courses chez les petits producteurs de sa région pour les faire découvrir à ses voisins. Avec la demande, devenue de plus en plus forte, une idée germa : et pourquoi pas monter une start-up sur le principe du panier bio…

Aujourd’hui Little Green Box, c’est entre 150 et 200 box repas livrées à travers toute la Belgique deux fois par semaine. Le principe, basé sur celui d’une autre enseigne connue, est simple : une boîte contenant une recette ainsi que tous les éléments nécessaires à sa réalisation est livrée chez vous ou dans un point relais. La différence réside dans le fait que celle-ci est certifiée bio, locale, et presque zéro déchets.

Cette coopérative, née en 2017, s’efforce de jouer la transparence et la mise en avant de produits locaux et de saison. Pour ce faire, ils se sont entourés de partenaires tels que BioWallonie et Certisys afin de garantir la qualité de leurs produits. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs et de nouvelles idées, ils peuvent également compter sur les producteurs de la région afin d’enrichir leur gamme.

"Un de nos plus grands défis est d’offrir des recettes originales et complètes en fonction des saisons, du temps et des produits disponibles. On doit parfois changer nos idées de recettes à la dernière minute", explique le directeur, Jabo Mutsinzi. En effet, pas question ici de mettre des avocats du Mexique, du saumon norvégien, ni même des fraises belges qui seraient cultivées en serres.

Miser sur la valeur du produit

Le concept s’adresse aux gens ou aux familles actives la journée, qui recherchent la facilité tout en diversifiant les repas. Jabo nous donne sa vision de la box parfaite : "on mise sur la qualité du produit tout en proposant des recettes faciles mais originales. Notre crash-test ce sont les enfants, si ça leur plaît, on a réussi."

On entend encore souvent que le bio c’est trop cher, pas assez accessible. Mais à y réfléchir, certaines comparaisons sont intéressantes : "le week-end, si vous n’avez pas envie de vous ennuyer avec des courses, vous vous faites livrer par l’un ou l’autre service de livraison. Pour deux ou pour quatre, le prix dépasse vite les 60 €. À ce prix-là, vous avez quatre repas bio pour deux par semaine chez nous", compare le patron.

Une autre comparaison à faire, et sans doute la plus intéressante, reste celle avec HelloFresh, le service de box repas duquel s’est inspiré Little Green Box. Pour quatre personnes et trois repas par semaine, HelloFresh propose une box à 65 €. Little Green Box plafonne à 74 € pour la même quantité.

Cette petite start-up, d’abord très artisanale, à vu ses ventes bondir lors du premier confinement. Aujourd’hui véritable entreprise, elle se tourne vers l’avenir et imagine déjà de nouveaux services ainsi qu’une mobilité 100 % électrique pour son service de livraison.

Infos sur www.littlegreenbox.be.