L’édition 2019 des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve a débuté à 13 heures tapantes ce mercredi dans la cité universitaire.

Il s’agit d’un des plus grands rendez-vous du folklore étudiant en Belgique. Le CSE Animations l’organise depuis 1976. Pour cette 42e édition, on a aperçu sur le circuit le traditionnel vélo « Orval » de l’école de Pierrard Virton, un camion de pompier, un van Volkswagen ou un hommage au Grand Duc Jean du Luxembourg décédé cette année. Tous concourent pour le prix du plus beau vélo catégorie « folklo ». Durant ces 24 heures, 290 policiers seront présents dans la ville et 98 agents de sécurité sont également prévus dans les zones de concert.