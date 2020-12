Ces derniers temps, malheureusement, les lockdown party ont tendance à se multiplier aux quatre coins de la Belgique. Et avec les fêtes de fin d’année qui pointent le bout de leur nez, ce phénomène risque d’encore s’amplifier ces prochains jours.

Des comportements irresponsables dont les autorités ne veulent pas entendre parler. D’ailleurs, les cinq Gouverneurs de Wallonie, et donc Gilles Mahieu pour le Brabant wallon, ont décidé de prendre les choses en mains, notamment en matière d’occupation et de location des gîtes. Et à ce sujet, la loi est claire : les propriétaires de gîtes sont obligés d’enregistrer le nom, prénom, lieu et de naissance ainsi que la nationalité des personnes présentes. Mais ce n’est pas tout : ils peuvent également vérifier l’exactitude des renseignements fournis en se faisant présenter les documents d’identité des voyageurs et doivent mettre ces données à disposition de la police sur simple demande. “Concernant les débordements type lockdown party, les sanctions prévues seront appliquées avec une grande fermeté à l’égard des contrevenants, expliquent les Gouverneurs wallons. Ce type de comportement inacceptable ne peut être toléré. Les personnes qui s’en rendent coupables le font avec un mépris total pour tous les efforts effectués par les citoyens depuis de très nombreux mois, mais également un mépris envers tous ces secteurs et professions qui souffrent des mesures liées à la pandémie. Les sanctions prévues seront donc à la hauteur de ce mépris avec jusqu’à 750 € pour chaque participant, 4 000 € pour l’organisateur et une saisie des biens ayant servi au délit.”

Et pour s’assurer que tout le monde respecte bien les règles en vigueur, des contrôles ciblés pourront être organisés par les forces de l’ordre. Plus que jamais, même en cette période de fêtes de fin d’année, le respect des règles visant à lutter contre cette pandémie qui tire en longueur est une priorité pour tous afin de s’en sortir au plus vite et d’enfin retrouver une vie “normale.”