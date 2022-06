Faire construire ou acheter un logement, ce n’est pas chose aisée pour les jeunes. Surtout dans le Brabant wallon, où les prix sont très élevés. Du coup, les communes tentent de leur donner un petit coup de pouce, comme à Perwez où la formule des logements tremplins a été instaurée, il y a plusieurs années déjà. Avec un certain succès.

"Cela fait déjà un petit temps que le système existe, il a été mis en place sous la législature précédente et on poursuit la mesure, explique Véronique de Brouwer, l’échevine du Logement. Elle a beaucoup de succès, on reçoit à chaque fois de nombreux dossiers de candidature. Certains y voient une aubaine financière, d’autres sont réellement intéressés par l’acquisition ou la construction d’une maison à Perwez."

