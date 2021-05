Après que de multiples projets de rénovation et de création de logements publics se sont succédé, la commune de Lasne change de stratégie. Le bâtiment situé au n°20 de la route de Genval - la maison Joachim - sera finalement rasé, pour mieux repartir de zéro.

"Le bâtiment a vieilli, cela fait presque 20 ans qu’il est inoccupé et vu les péripéties précédentes (NdlR, 4 architectes se sont succédés, l’un est décédé, un autre a fait un AVC et le dernier en date n’a pas effectué correctement son travail), il devenait de plus en plus onéreux de remettre le bâtiment à niveau, explique Laurence Rotthier, la bourgmestre. On a donc introduit un permis pour démolir le bâtiment, ce qui nous a été accordé. Un marché public va donc être lancé et on espère revenir au mois de mai avec un nouvel architecte et un avant-projet 100 % neuf. "