En 2014, Lasne rachetait un terrain situé le long de la route de Genval pour 300.000 euros. Le projet consistait alors à raser le bâtiment pour y construire des logements publics. Six ans plus tard, le projet doit à nouveau repartir de zéro. Car la demande de permis d’urbanisme, et le recours, ont été refusés par la fonctionnaire délégué.