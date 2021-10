Deux ans après son retrait de la vie politique active, Louis Michel revient sur ses terres. L’ancien député européen souhaite faire son retour sur la scène politique locale et annonce sa candidature à la présidence de section MR de Jodoigne, à l’occasion du renouvellement des organes internes du parti qui aura lieu du 18 au 21 novembre.

Président libéral, bourgmestre de Jodoigne, vice-Premier ministre, commissaire européen et député européen… Louis Michel peut se targuer d’une belle longévité sur la scène politique, en occupant des postes importants, à des échelons bien différents. Il est resté député européen jusqu’en juillet 2019, après quoi il s’est fait plus discret. Mais à 74 ans, le ministre d’État souhaite revenir à ses premiers amours et se rapprocher des citoyens. Sa nomination au poste de président de section ne fait aucun doute puisqu’il est le seul candidat.

(...)