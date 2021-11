Ils sont quatre derrière ce projet : Olivier Boland, Cédric Hardy, Vincent Vandemeulebroucke et Benjamin Zwarts. Ensemble, ils ont créé Good News, un bar qui a pour but "d’impacter positivement l’humeur des gens, explique ce dernier. De base, les bars sont neutres, ils n’impactent pas, alors qu’il y a un potentiel énorme. Quand on a évoqué l’idée d’ouvrir un bar, je voulais qu’il y ait un impact social".

(...)