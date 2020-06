Exercices de chant et de respiration, interviews ludiques d’artistes ou encore construction d’instruments grâce au recyclage, le Kidzik revient sous forme de webradio.

Au départ, le Kidzik est un festival de musique pour les enfants créé il y a 10 ans par la Ferme du Biéreau. L’objectif de ce festival était l’éveil musical et l’éducation à la citoyenneté par des concerts et des ateliers dans la ville de Louvain-la-Neuve. L’annulation de ce festival suite aux mesures de sécurité dues au coronavirus a poussé les organisateurs à se tourner vers un projet pensé mais jamais réalisé : offrir aux enfants un accès digital à un contenu musical de qualité.

Dès le 1er juillet, les enfants et leurs parents pourront naviguer sur le site de la Kidzik radio afin de leur permettre de découvrir la musique de manière ludique et pédagogique. Le contenu proposé sera réparti selon différentes thématiques adaptées aux différentes tranches d’âges. L’écologie, les animaux, les émotions… Ces podcasts seront accessibles sur le site de la radio mais aussi sur la plupart des plateformes de podcasts et de streaming.

À ce contenu, la Ferme du Biéreau propose aussi des contes musicaux et des playlists sélectionnées par des artistes ayant fait partie de l’aventure Kidzik. Une rubrique spécifique sera consacrée au contenu pédagogique. À l’intérieur, toute une série d’outils, d’exercices, de tutoriels et de clés d’apprentissage à destination des différentes tranches d’âges pourront être facilement exploitables dans les écoles ou même en famille. Kidzik prône des animations où l’enfant est acteur et qui lui permettent de développer sa créativité. Ce côté actif du festival se retrouvera également dans la webradio puisque les parents et les enfants pourront proposer des idées de contenu.

La Ferme du Biéreau prône le local. L’organisation produit elle-même une partie de ces contenus grâce au studio d’enregistrement dont elle dispose. De plus, les artistes qui se produisent ou qui sont interviewés pour le Kidzik sont principalement originaires du Brabant wallon.