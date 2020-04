Il risque trois mos d'emprisonnement et 4.000 euros d'amende.

Un récidiviste sera convoqué au tribunal après avoir été interpellé deux fois à Louvain-la-Neuve, pour non respect des règles de confinement, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon. Il risque trois mos d'emprisonnement et 4.000 euros d'amende. Un homme né en 1967, résidant officiellement à Ottignies/Louvain-la-Neuve et bien connu des autorités judiciaires, a été interpellé samedi alors qu'il consommait des boissons alcoolisées en compagnie de d'autres personnes sur la place des Ondines, à Louvain-la-Neuve.

Il avait déjà été verbalisé au même endroit pour les mêmes raisons le 27 mars dernier. Le quinquagénaire sera cité à comparaître lors d'une audience correctionnelle, en mai prochain, pour y répondre de ces infractions. Il encourt une peine de huit jours à trois mois d'emprisonnement ainsi qu'une amende pénale de 26 à 500 euros, à multiplier par 8 pour les décimes additionnels, soit un maximum de 4.000 euros.