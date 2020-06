Avec un peu de retard, la Ferme du Biéreau inaugurera à la rentrée ses écuries flamant neuves.

Depuis le printemps 2019, les écuries de la Ferme du Biéreau sont en travaux. En piteux état, celles-ci ainsi que la cour bénéficieront d’une rénovation pour en faire un nouvel espace culturel. Le chantier s’élevait à 1,1 millions d’euros répartis entre la Province du Brabant wallon, la Région wallonne, l’UCLouvain et la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Les agriculteurs ont également parrainé une dalle de la future cour.

Le but de ce nouvel espace était d’offrir un contexte plus intimiste et plus léger que la Grange. La Grange pouvant accueillir plus de personnes, les possibilités d’événements dans cette salle étaient limités. Les écuries seront réparties en deux étages : « Les Voucettes » au rez-de-chaussée, salle de concert qui compte 100 places assises et 180 places debout, et « Le Grenier » à l’étage, qui sera plutôt utilisé comme une salle de réception.

La crise n’aura pas épargné ce projet puisque les travaux prennent plus de temps que prévu. Cependant, la fin approche et la Ferme a prévu une cérémonie d’inauguration en grande pompe le 8 octobre prochain. Cette cérémonie serai suivie par un mini festival de 3 jours pendant lesquels les visiteurs auront l’occasion de visiter les écuries, et de découvrir ce nouvel espace intimiste grâce à quelques concerts.