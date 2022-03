La Journée du monde agricole du kot-à-projet Le Semeur était de retour ce mercredi à Louvain-la-Neuve: "La première de ces journées s’est déroulée en 1994. Nous en sommes à la 26e édition après deux ans d’absence. L’équipe organisatrice étant renouvelée entièrement tous les deux ans, de moitié chaque année, nous sommes tous nouveaux dans l’organisation, mais nous avons reçu l’aide des anciens, explique Martin Borzée, président du Semeur. L’objectif est de faire découvrir le monde rural aux citadins et aux étudiants. C’est notre plus grosse activité, elle se déroule sur la Grand-Place et la place de l’Université ».C’est par une conférence sur la séquestration du carbone dans les sols et les plantes que les festivités ont démarré, mardi soir.