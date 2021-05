Les organisateurs viennent de l’annoncer : Louvain-la-plage revient cet été du 1 juillet au 1 août ! Pendant un mois, la Grand Place de Louvain-la-Neuve sera remplie de sable pour une nouvelle édition. La décision a été prise après une rencontre avec les autorités et les services de sécurité qui ont autorisé la tenue de l’évènement phare de l’été dans la ville.

La formule restera identique aux années précédentes. Quelques adaptations ont tout de même dû être faites à cause des mesures sanitaires, annonce l’équipe organisatrice, c’est-à-dire la Gestion Centre Ville Ottignies Louvain-la-Neuve. Les organisateurs vont peut-être devoir diviser la plage en plusieurs espaces et marquer la distanciation entre les tables. Ils souhaitent que l’édition soit simple pour éviter toute complication, afin d’offrir le meilleur confort aux visiteurs et leur permettre de s’échapper un instant de la crise sanitaire. Louvain-la-plage, c’est aussi l’occasion de faire revivre le commerce local et l’Horeca, et donc relancer l’attractivité de toute la ville.

Certains soirs, de petits concerts intimistes seront organisés lors des soirées « Cerise » sur la place ou ailleurs dans la ville. Mais cela reste encore conditionnel.

Les organisateurs doivent cependant encore attendre les décisions du prochain Codeco, et celles du gouverneur provincial.



