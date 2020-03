Lovely Secret, basée à Perwez, propose des démos de sextoys… en vidéoconférence

Lovely

Secret

innove

Si l’activité principale de l’entreprise Lovely Secret basée à Thorembais-les-Béguines (Perwez) reposait jusqu’à présent sur les démonstrations "upperware", celle-ci a adapté sa façon de travailler. L’idée : proposer des démonstrations de sextoys… en vidéoconférence. "Les rassemblements de groupe n’étant plus permis, nous avons imaginé un nouveau concept de démonstrations virtuelles, sourit Loik Crabeck, patron de l’entreprise. Les sessions se feront par vidéoconférence et seront dédiées à un thème."

Parmi ceux-ci : "Pimentez vos préliminaires", "Le point G, c’est quoi ?" ou encore "Je veux rendre mon mec fou de plaisir" et "Le plaisir féminin avant tout". Pour Loik Crabeck, en cette période compliquée, il y a deux choses importantes. "La première, c’est de garder le contact social. Nos démonstrations virtuelles permettent à nos clients d’échapper au stress actuel en organisant avec leurs amis un moment de détente et de bonne humeur."

L’autre point, ce sont les bienfaits que le sexe peut apporter. "Seul(e) ou avec son partenaire, l’orgasme favorise la production d’ocytocine, l’hormone du bonheur, bien connue, entre autres, pour favoriser un moment de bien-être, un meilleur sommeil, la diminution de douleurs et de la pression artérielle et renforçant la confiance en nous."

Petit plus : ces démonstrations virtuelles sont gratuites et sans aucune obligation d’achat. "La vulgarité n’est pas de mise. Nous aidons au contraire nos clients à mieux comprendre leur sexualité afin de leur permettre de trouver plus de plaisir", conclut Loik Crabeck.