Luc Lauvaux est un habitué des carrières, et en particulier de celle de Dongelberg où il se rend régulièrement avec son club de plongée. Il faut dire que cette carrière évoque beaucoup de choses pour lui puisque c’est là que son épouse, Nadia, a perdu la vie il y a deux ans, lors de leur dernière plongée.

Le plongeur insiste sur le fait que la plongée en carrière n’est pas forcément plus dangereuse et que, bien souvent, ce n’est pas la plongée qui emporte ceux qui s’y adonnent. " Dans la plupart des accidents que j’ai pu voir - et j’ai déjà perdu beaucoup de gens relativement proches - c’était des accidents de santé qui auraient pu survenir sur la terre ferme. Ce sont des concours de circonstances, souligne Luc Lauvaux, qui est instructeur et président du club de plongée Aquadeep, à Rebecq. Ce n’est pas la carrière qui nous a enlevé Nadia, c’est sa santé. Il s’est avéré plusieurs mois après son décès qu’elle avait fait une crise cardiaque ."Le plongeur insiste sur le fait que la plongée en carrière n’est pas forcément plus dangereuse et que, bien souvent, ce n’est pas la plongée qui emporte ceux qui s’y adonnent.

(...)