Léa, 19 ans, la fille aînée de la famille, privée de liberté la nuit des faits, avait demandé à être réauditionnée. "Il était 3 h, j’étais seule en cellule à Waterloo alors que mes deux parents et mon frère étaient à Lasne. J’étais à bout de force. Je réclamais à boire et de pouvoir donner mon coup de fil. Il a fallu que je me plante une boucle d’oreille dans la peau et que je menace de déposer plainte pour que des policiers daignent venir à moi. On m’a dit que, si je voulais un avocat, il faudrait attendre 24 heures en cellule.