Après le mariage de jeudi, les tests sont négatifs… mais rien n’est simple avec la Covid !

On se souviendra que ce week-end, le bourgmestre villersois Emmanuel Burton ainsi que deux fonctionnaires communaux sont restés à l’isolement, par précaution. Ils avaient participé à la célébration d’un mariage, jeudi dernier, alors que la mariée avait « oublié » de préciser qu’elle était en attente des résultats d’un test covid-19. Des résultats tombés quelques heures seulement après la cérémonie, et s’étaient avérés positifs.

Après avoir attendu quelques jours pour laisser un délai d’incubation à la maladie, le maïeur et les deux agents communaux ont été testés lundi. Bonne nouvelle: les résultats sont négatifs et tout le monde est en bonne forme. Gros bémol: les médecins qui ont pratiqué les tests ont précisé aux intéressés qu’il n’était pas question, une fois les résultats connus et même s’ils sont négatifs, de lever l’isolement !

Par précaution en effet, ceux qui ont été en contact avec des personnes atteintes - et c’était le cas de la mariée de jeudi dernier - doivent rester deux semaines en confinement. Et surveiller attentivement leur santé: en cas de symptôme, ils doivent passer un nouveau test.

"Je suis comme un lion en cage", confiait jeudi après-midi Emmanuel Burton. Le maïeur reste aux manettes de la commune mais par téléphone, mail et vidéoconférence.

C’est la première échevine Anne-Michèle Piérard qui officiera ce week-end pour un autre mariage… où tout le monde sera prié de garder le masque en permanence, avec capacité d’accueil limitée pour la salle et interdiction de se rassembler sur le parking.