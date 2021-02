Un violent incendie est survenu lundi soir dans une exploitation agricole à Vieux-Sart (Corroy-le-Grand), dans l'entité de Chaumont-Gistoux (Brabant wallon). Plusieurs centaines d'animaux sont morts et les habitants ont été invités à fermer portes et fenêtres. Le plan communal d'urgence reste activé, a indiqué le premier échevin Philippe Descamps, mardi matin à l'agence Belga. Les pompiers brabançons des postes de Nivelles et de Wavre ont été appelés à intervenir, lundi soir peu après 20h00, le long de la rue de Mèves. Le feu s'est déclaré, pour une raison encore inexpliquée, dans des bâtiments abritant notamment des bovins et ovins. Une cinquantaine de vaches et quelque 200 moutons ont péri lors du sinistre.

En raison du dégagement de fumées potentiellement toxiques, le plan communal d'urgence a été déclenché, lundi peu avant 22h00. "Les toitures des étables sinistrées sont composées de fibres de ciment dont des particules sont transportées dans l'environnement par les fumées. S'il n'existe pas de grand danger, nous invitons les habitants à rester calfeutrés chez eux, tant que faire se peut, par mesure de précaution", explique l'échevin Descamps.

Aucune victime humaine n'est à déplorer, mais les dégâts sont très importants. L'incendie est à présent sous contrôle. Les pompiers se trouvent toujours sur les lieux et devraient y rester durant plusieurs jours. Une réunion de crise est annoncée mardi matin, vers 09h00, en présence des autorités locales et de divers services. "Il conviendra notamment d'organiser l'évacuation des 250 animaux morts et des innombrables déchets générés par le sinistre", conclut Philippe Descamps.