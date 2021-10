Quelques jours à peine après la réouverture du parc qui a été durement touché par les inondations de la mi-juillet, Walibi s'apprête à nous plonger dans l'univers d'Halloween. En effet, comme chaque année, le parc se transforme l'espace de trois semaines en paradis pour les petits et grands amateurs de l’horreur. Et Walibi annonce déjà la couleur, cette édition sera la plus spectaculaire de toute l'histoire du parc ! Au programme, du 16 octobre au 7 novembre, trois grandes nouvelles zones immersives à découvrir: Last Shelter (une base militaire envahie par les zombies), Psycho Circus (le repère de clowns diaboliques) et Rebellion Land (une immonde décharge où les gangs font régner la peur).

© Walibi

Comme d'habitude, plusieurs maisons hantées, où croît le sentiment de terreur, ont également été installées. Christian Farla, élu meilleur illusionniste du monde, proposera également un spectacle des plus glaçants plusieurs fois par jour, le "Lucifer Show". Une expérience que les visiteurs ne risquent pas d'oublier et qu'il sera possible de vivre de jour comme de nuit puisque le parc proposera sept nocturnes: les 23, 30, 31 octobre et les 1, 4, 5 et 6 novembre. Pour plus d'informations et réserver vos billets (vendus entre 38 € et 47 €), rendez-vous sur le site de Walibi.