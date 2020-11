Comme c’est de tradition, l’Institut Vias a publié son dernier baromètre de la sécurité routière. Et malgré le confinement et les déplacements pourtant fortement limités, le bilan n’est pas vraiment positif. Le nombre de tués sur les routes du Brabant wallon n’a pas évolué au cours des neuf premiers mois de 2020 par rapport à la même période l’an dernier. Au total, on recense 12 décès sur cette période !

Le Brabant wallon est d’ailleurs la seule province belge dans laquelle ce nombre n’a pas baissé, et ce malgré un confinement de près de trois mois au cours du deuxième trimestre pendant lequel les déplacements étaient réduits. Mais ce n’est pas le seul point noir de ce baromètre : les accidents ayant entraîné la mort d’un motard ont doublé en 2020. Alors qu’ils étaient deux à avoir perdu la vie en 2019, ils sont quatre à être décédés en 2020.

Par contre, bonne nouvelle, et le confinement n’y est certainement pas anodin non plus, le nombre d’accidents a baissé de 23 % en Brabant wallon, passant de 839 faits au cours des neuf premiers mois de 2019 à 643 pour la même période en 2020, soit 196 accidents en moins. Seuls les cyclistes enregistrent une hausse du nombre d’accidents, passant de 108 accidents à 128, soit une augmentation de 18 %, qui s’explique aussi par l’utilisation accrue du vélo ces derniers mois.