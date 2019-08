Dans notre édition de ce samedi, nous évoquions les méfaits de cette "mamie voleuse" qui sévit du côté de Jodoigne. Sous ses airs de dame handicapée et démunie, elle use de tous les stratagèmes pour voler les âmes charitables. Une série de témoignages de personnes importunées ou victimes de tentative de vol ou de vol avait afflué sur les réseaux sociaux. Ce qui laissait supposer une vague de faits impressionnante.

Mais la police a toutefois enregistré assez peu de faits liés à l’auteure. Entre le 1er mai dernier et ce lundi, la zone de police dénombre 13 interventions pour ce dossier, dont 6 concernent des vols et des tentatives de vols, tous transmis au parquet. "Une attention particulière est donnée au dossier et au suivi avec la justice", assure la cheffe de zone Pier’Ann Bastogne.

Bien que les interventions policières soient assez peu nombreuses, cela ne signifie pas que le nombre de faits le soit aussi. Les victimes n’ont peut-être tout simplement pas osé ou voulu porter plainte. La cheffe de zone explique d’ailleurs que des plaignants ont eu pitié de cette dame. "Des gens ont de la compassion pour elle. Ils viennent porter plainte mais demandent de ne pas dresser de procès-verbal car ils voient qu’elle est en détresse."

D’après la police, la "mamie voleuse" souffre de problèmes psychologiques et sociaux. Les services sociaux et le bourgmestre en ont été avisés afin de tenter de trouver une solution au problème.