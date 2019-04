La DH vous avait révélé l'arrestation de Jimmy en exclusivité. Il est soupçonné de vouloir commettre un attentat, dans un lieu non défini.Durant la nuit du vendredi 12 au samedi 13 avril dernier, Jimmy K, 22 ans, avait été interpellé par la brigade anti-terroriste. Il avait été inculpé du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste. On le soupçonne, en effet, d’avoir préparé un attentat imminent.Lors de l'interpellation, le jeune homme se trouvait chez sa grand-mère à Wavre. Cette dernière, à qui Jimmy n'avait plus rendu visite depuis un mois, s'était confiée à nous le samedi. En colère, Christine disait ne pas comprendre même si elle nous avait avoué s'être inquiétée lorsque son oetit-fils s'était converti.nous avait-elle expliquéChristine n'espérait alors qu’une chose : qu’on lui rende son petit-fils ! Ce n'est pas encore chose faite puisque nous venons d'apprendre que le mandat d'arrêt de Jimmy avait été confirmé voici une dizaine de jours. Une confirmation valable pour une durée d'un mois....