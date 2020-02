La Cour des comptes a publié la liste des mandats et les (fourchettes de) rémunérations de 2018.

Comme chaque année, la Cour des comptes a publié la liste des mandats, fonctions et professions de nos élus. Avec, comme grande nouveauté, la publication des rémunérations perçues. Ou plus exactement, des fourchettes dans lesquelles se situent leurs rémunérations. Jusqu’à présent, il n’y avait qu’une laconique indication "rémunéré" ou "non rémunéré" qui accompagnait chaque mandat.

Le site Cumuleo qui répertorie les cumuls de mandats et milite pour davantage de transparence salue la nouveauté mais pointe l’approximation des chiffres publiés. "On regrettera toutefois que les rémunérations ne soient déclarées que sous forme de fourchettes pour certains types de mandats, fonctions et professions", indique le site.

Si, jusqu’à présent, cette mise à jour se déroulait mi-août, le législateur a décidé de la reporter de six mois. Un report que dénoncent Cumuleo et le GRECO, l’organe anti-corruption du Conseil de l’Europe). "Les délais de déclaration et de publication en vigueur depuis 2019 aboutissent en effet à une publication des mandats deux ans après leur exercice. Les mandats exercés en 2018 seront ainsi publiés en février 2020. Ce délai tardif limite grandement l’intérêt des déclarations en matière de lutte contre les conflits d’intérêts."

En Brabant wallon, seuls quatre élus n’ont pas rentré de listes de mandats. Il s’agit de Dominique De Troyer (Chastre) ; Vincent Demanet (Chastre) ; Stéphanie Vanhoof (Nivelles), et Jacques Wautier (Ittre).

257 000 euros pour Charles Michel

Épinglons ici quelques ministres brabançons, parmi ceux qui ont gagné le plus en 2018. Toutes les rémunérations sont exprimées en salaire brut. En premier lieu vient, forcément, Charles Michel, Premier ministre, qui a touché 257 088,60 euros brut. Viennent ensuite Valérie De Bue, ancienne ministre wallonne des Infrastructures sportives et des Pouvoirs locaux (185 999,30 euros) et conseillère communale à Nivelles (entre 1 000 et 5 000 euros) ; André Flahaut, ministre du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (101 616,79 euros) et conseiller communal à Nivelles (entre 1 000 et 5 000 euros).

Cette liste est évidemment loin d’être exhaustive. Vous retrouverez la liste complète des mandats sur le site de la Cour des Comptes.