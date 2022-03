L’affiche est on ne peut plus voyante au sas d’accueil du dépôt TEC de la rue de Septembre, à Jodoigne. On y voit deux chauffeurs de bus qui sourient au photographe et on y lit ce message : “ On cherche des collègues. ”

“ C’est vrai que la situation est compliquée, ici à Jodoigne, ainsi qu’à Chastre et à Nivelles, renseigne le guichetier. Le TEC a un urgent besoin de conductrices et de conducteurs. Combien ? Une quarantaine environ. ”

(...)