Si rien ne change dans les prochaines semaines, les coiffeurs ne rouvriront leur salon qu’aux alentours du 1er février. Une situation intenable pour bon nombre d’entre eux dont Marc Van Breusegem, gérant de “Studio Look” à Tubize depuis 27 ans. “Honnêtement, j’ai peur pour l’avenir, avoue-t-il. Tant pour le mien que pour celui du métier car les gens commencent à se coiffer eux-mêmes alors que d’autres coiffeurs, qui n’ont pas de charges fixes comme un salon, le font en black.”

Aujourd’hui, Marc survit grâce à ses réserves mais celles-ci ne sont pas éternelles alors que les aides tardent à arriver. “Pour être très sincère, on pleure tous les jours. On est à l’agonie, on se bat et on essaye de se faire entendre.”

Et pour se faire entendre, Marc a suivi l’action menée par l’association “coiffure.org” ce samedi… en installant un salon de coiffure au milieu du rond-point situé en face de son enseigne. “Nous avons mis les fauteuils dehors et on a fait semblant de coiffer des personnes qui font partie de notre bulle sociale, précise le Tubizien. L’idée était de démontrer l’injustice à laquelle nous devons faire face avec la fermeture de nos salons alors que je pense qu’on y est plus en sécurité que dans d’autres magasins. D’autant que tous les coiffeurs sont ouverts en Europe… sauf en Belgique.”

Une action qui a eu son effet puisque la vidéo postée sur les réseaux sociaux a touché plus de 50 000 personnes. Bien évidemment, la police est intervenue pour mettre un terme à cette action qui pouvait mettre en danger la sécurité des usagers. “Ils ont été très gentils et compréhensifs. Ils nous ont simplement demandé de partir car cela pouvait être dangereux, ce qu’on a fait, mais ils ont aussi compris le message qu’on voulait faire passer”, conclut Marc Van Breusegem.