Marie Ovaere, ex candidate de Koh-Lanta, veut lancer un projet innovant en terre aclote

Connue à Nivelles pour gérer une salle de fitness, pour son apparition dans l’émission française Koh-Lanta mais aussi pour son engagement dans la cause animale, Marie Ovaere a beaucoup réfléchi durant le confinement. Et elle s’est dit que c’était le moment de se lancer dans un nouveau projet. Déjà soutenue par une petite équipe, elle a entamé des visites pour acheter un lieu à la fois vaste et où des animaux ne gêneraient personne.