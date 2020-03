Le ralentissement de la circulation suite au premier accident pourrait être à l'origine de la collision.

Alors que des services spécialisés tâchaient de pomper l'acide toxique répandu sur l'E411 à hauteur de Corroy-le-Grand suite à l'embardée entre un camion-citerne et un véhicule de chantier ce lundi, un autre accident s'est produit sur la même autoroute vers 21 heures, à hauteur de Perwez, mais en direction de Namur.

Si le premier accident n'avait pas fait de blessé, le second a par contre été fatal pour le conducteur de la voiture impliquée. Le jeune Martin, né en 1997 et originaire de Thorembais-Saint-Trond (Perwez) a perdu la vie. L'information a été confirmée par le parquet brabançon qui a requis l'intervention d'un expert sur les lieux. Son véhicule a percuté l'arrière d'un camion qui le précédait, à hauteur de la borne kilométrique 37.

Si les circonstances précises de l'accident restent à déterminer, le ralentissement de la circulation consécutif au premier accident pourrait en constituer l'origine. L'intervention d'un expert judiciaire automobile et d'un médecin légiste a été requise par le parquet du Brabant wallon.

Sur les réseaux sociaux, les proches de Martin sont nombreux à lui rendre hommage : "Malgré la tristesse immense j’ai une joie intérieure de t’avoir connu, un mec en or, avec un cœur énorme, toujours souriant, très intelligent, généreux, qui s’est toujours soucié des autres. Toutes ces qualités qui faisaient de toi quelqu’un de rare, d’exceptionnel. Je te dis pas au revoir mais à bientôt on se retrouvera tout la haut mon frérot", écrit un ami.

Sa petite amie lui a adressé un hommage poignant. "Tu m’auras appris que l’amour est plus fort que tout et même sans toi je continuerai de t’aimer du plus profond de mon coeur. Une douleur pareille est inexplicable mais grâce à toi j’ai connu l’amour, le vrai."