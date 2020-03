On lui a signifié qu’il y avait "99,9 % de chance" qu’elle soit positive au Covid-19.

Prise par de la fièvre et des quintes de toux ce week-end, Maryline a d’abord pensé avoir contracté une angine. Sur conseil de son médecin traitant, elle s’est tout de même rendue à l’hôpital ce lundi. À la clinique St-Pierre, elle a effectué une série de tests : celui de la grippe ; prise de sang et test du "coronavirus". La Stéphanoise n’a pas encore reçu les résultats du dernier test mais on lui a signifié à sa sortie qu’il y avait "99,9 % de chance" qu’elle soit positive au Covid-19.

Or, cette conseillère communale, remplacée temporairement pour raisons médicales, est justement une personne à risque : elle est atteinte de maladies auto-immunes et d’une légère insuffisance respiratoire.

Malgré tout, la clinique l’a renvoyée chez elle, avec un traitement antibiotique et un ordre de confinement durant 15 jours. "On donne la priorité au personnel soignant et on garde uniquement les patients en détresse respiratoire. Il laisse les places pour les plus urgents et les cas comme moi, on les fait retourner à la maison, s’étonne Maryline. Je dois prendre ma température quatre fois par jour et à la moindre montée de fièvre, je dois retourner aux urgences."

Elle n’espère qu’une chose, c’est de ne pas contaminer son mari, contraint de travailler à la maison, ni sa fille, qui n’a plus école…