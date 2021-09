Devant l’école Renard 2 ce mercredi, le bourgmestre de Tubize Michel Januth, et l’échevin de l’enseignement Mourad Abdelali, ont souhaité une bonne rentrée des classes aux enfants tout en distribuant un marque-page sur lequel figurent plusieurs consignes qui visent à sensibiliser les élèves et les parents à la sécurité mais aussi à la citoyenneté aux abords de l’école.

La rentrée des classes fêtait le lancement de la 5e édition de la campagne de sensibilisation “Action Cartable Max”, qui lutte contre les incivilités aux abords des écoles.

Elle est organisée par la Zone de Police Ouest Brabant wallon et les communes de Tubize, Braine-le-Château, Ittre et Rebecq, ainsi que par les directions des écoles primaires. Cette année, l’action, qui durera un mois, a été inaugurée devant l’école Renard 2 de Tubize. L’an dernier, elle avait été annulée à cause du Covid.

Prévention et répression

L’opération est divisée en deux phases. Les 15 premiers jours, il s’agira de la première phase consacrée à la prévention. La police et les gardiens de la paix profitent de la rentrée scolaire pour rappeler les conseils de sécurité et attirer l’attention sur les infractions des voitures, des vélos et des piétons. Ils sont également prêts à expliquer aux citoyens comment les éviter.

Les deux semaines suivantes, la police entamera la phase de répression organisée dans le but de veiller à la diminution des incivilités qui pourraient se produire près des écoles. Elle verbalisera les infractions au stationnement, à la zone 30, à l’utilisation du GSM en conduisant, au non-port de la ceinture,…

© Egli Charlotte

Pour un Max de sécurité

Max est le personnage emblématique de la campagne, représenté graphiquement sur le marque-page. Il sera distribué à l’ensemble des élèves de primaires. “Le jour de la rentrée, on est plein de bonnes volontés mais on sait que ça ne dure pas. Nous devons nous assurer que l’on respecte les abords des écoles, surtout il est parfois difficile de circuler et de se garer”, explique le bourgmestre. L’échevin de l’enseignement insiste également sur la sensibilisation des parents par les enfants. L’action se terminera fin septembre.