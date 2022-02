Maxence Van Crombrugge, restaurateur propriétaire de plusieurs établissements à Genappe, n’aura finalement tenu que quatre mois à la présidence de la Fédération Horeca Wallonie.

Il a fait l’annonce de sa démission mardi soir sur son compte Facebook. Les nombreux messages de sympathie ne se sont pas fait attendre… L’ex-président y avait posté le message suivant : "La Fédération Horeca Wallonie ASBL est une vieille machine rouillée, les rouages sont grippés depuis trop longtemps. J’ai pensé qu’en y étant président, j’arriverais à lui rendre son efficacité à défendre et protéger le secteur de l’Horeca. J’avais sous-estimé l’ampleur de la tâche. J’ai donc rendu mon tablier ce 7 février 2022. Je continuerai à me battre pour l’Horeca et ses clients entouré de personnes motivées et engagées."

(...)