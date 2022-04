Plusieurs habitants de Thorembais-Saint-Trond étaient présents mardi au conseil communal de Perwez, réuni au Perwex. C’est que l’ordre du jour comportait un point relatif au schéma d’orientation local (SOL) "de Thorembais-Saint-Trond village", car on ne dit plus "du centre de Thorembais-Saint-Trond", et cela" pour insister sur l’importance de la ruralité, explique Jordan Godfriaux, le bourgmestre (MR).Cette modification fait suite à une demande des citoyens".