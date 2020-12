Après de nombreux mois de travaux et de préparation, c’est désormais officiel : le nouveau McDonad’s de Jodoigne (situé sur la chaussée de Hannut) a officiellement ouvert ses portes ce mercredi midi. Un soulagement pour Steven Nicolas, le franchisé à la tête de l’enseigne, même s’il n’en est pas à sa première ouverture., précise-t-il.

Un recrutement qui s’est avant tout voulu local. “Nous avons travaillé avec le Forem au niveau du recrutement pour trouver des personnes de la région. Ils ont été formés à Corbais et à Courcelles pendant 125 heures en cinq semaines.”

Un nouveau McDo qui se veut bien évidemment à la pointe de la technologie avec des bornes digitales, des bornes de recharge pour les voitures électriques mais également pour les vélos électriques ou encore des panneaux solaires, des urinoirs sans eau et un système de récupération de l’eau pluviale.

Car oui, le nouveau McDo de Jodoigne est aussi principalement tourné autour de l’environnement et de son respect. “Nous avons également un Green Truck qui viendra collecter les déchets et les transporter en six flux de déchets différents, continue Steven Nicolas. Un vélo cargo tournera également dans les alentours pour combattre les déchets sauvages et nous sensibiliserons également nous clients à cette problématique.”

En temps normal, le McDonald’s de Jodoigne pourra accueillir jusqu’à 118 personnes mais crise sanitaire oblige, la capacité a été réduite à 84 places. Mais avant de pouvoir manger à l’intérieur, il faudra encore un peu patienter même s’il est bien évidemment possible de déjà déguster votre Bic Mac au drive-in ou à emporter après une commande au magasin. Bon appétit.







Jean-Luc Meurice: “Je me réjouis de l’ouverture d’un nouveau commerce”



Jean-Luc Meurice, le bourgmestre de Jodoigne, se montrait particulièrement content de cette ouverture., avoue-t-il.

Le maïeur jodoignois tenait également à mettre en avant la bonne collaboration entre les responsables de l’enseigne et les autorités communales. “Tout cela s’est très bien passé et le fait d’engager du personnel au niveau local était très important, surtout en cette période difficile avec la crise sanitaire. C’est vraiment un plus pour la région qui plus est, dans un grand respect de l’environnement, ce que nous demandons à tous les commerces. Notre ville est en train de grandir.”