Le fastfood s’installera sur le parking du Trafic, entre ce dernier et la pompe à essence.

C'était dans l'air depuis quelques semaines, c'est désormais officiel : Jodoigne accueillera bientôt un McDonald’s sur son territoire. Le permis d’urbanisme a été octroyé ce vendredi par le collège communal. Le fastfood s’installera sur le parking du Trafic, entre ce dernier et la pompe à essence. Le permis d’urbanisme mentionne la construction d’un restaurant, d’une cabine haute tension, d’un local de triage ainsi qu’un parking et les installations d’un drive-in. La Ville se réjouit de l'arrivée du géant américain sur son territoire. "Véritable aubaine pour la Ville de Jodoigne, Mc Donald’s créera de l’emploi et permettra d’agrandir la zone de chalandise potentielle pour toute la vie économique jodoignoise", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L’enseigne s’engage à prendre en charge l'achat et le placement de 2 conteneurs à déchets enterrés pour les ordures ménagères et les déchets organiques à côté des bulles à verre enterrées existantes via le marché public InBW. La chaîne rendra le marquage plus visible des traversées du RAVeL pour toutes les traversées depuis la chaussée de Hannut jusqu'à, et y compris, la rue de Piétrain ; ainsi qu'un aménagement d'une bande de «trottoir» sur une vingtaine de mètres pour un double sens vélo du RAVeL jusqu'à la traversée chaussée de Hannut.

"Le secteur Horeca est particulièrement attiré par la cité de la Gadale avec pas moins de 5 nouvelles enseignes rien que pour le mois de juin dans un contexte pourtant bien difficile, se réjouit la Ville. Cela va du service traiteur, au bar à pâtes en passant par la sandwicherie sans oublier un restaurant thaïlandais haut de gamme."