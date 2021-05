La réaction de McDonald’s était très attendue à Rixensart dans le cadre du projet de nouveau restaurant imaginé autour du rond-point Paul Hanin. Refusé une première fois par la commune, le projet avait été sanctionné par un second avis négatif en avril dernier. Une nouvelle opposition officielle au projet qui englobait cette fois-ci l’avis de la Fonctionnaire Déléguée de la Région wallonne, en plus de l’avis communal.

Un double avis négatif qui ne voulait pas dire pour autant que le projet était enterré, loin de là. Car en coulisses McDonald’s et LNG Associates (la société chargée de concevoir le projet) avaient annoncé qu’ils allaient éplucher ce double avis négatif. Pour ensuite se réserver la possibilité d’aller en recours ou non. Et de manière assez logique, c’est la première option qui a été choisie par McDonald’s dans ce dossier.

(...)