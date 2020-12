Ces derniers temps, de nombreux Brabançons wallons reçoivent sur leur GSM des appels provenant de numéros inconnus basés à l’étranger, principalement en Syrie. Si on décroche, ça raccroche rapidement. Et de toute façon, ça ne sonne jamais longtemps. Il s’agit en réalité d’une arnaque connue sous le nom de Wangiri, comme le signale dans ses actualités le site spécialisé Safe on Web.

Le but des organisations criminelles qui disposent de générateur d’appels aléatoires est que le correspondant, intrigué ou distrait, rappelle sans trop réfléchir le numéro qui l’a appelé précédemment. On le met alors en attente, pour le garder le plus longtemps possible en ligne. Le numéro en question est en réalité payant, à un tarif exorbitant, et les escrocs perçoivent une partie du coût généré.

Et cela n’arrive pas qu’aux autres. Mardi soir au conseil de police de la zone Nivelles-Genappe, Laurie Semaille a indiqué avoir reçu deux appels de ce type lundi. Marie-Thérèse Botte a expliqué qu’elle avait également été appelée de Syrie dimanche. Et Céline Scokaert a reçu de nombreux appels de ce type sur son téléphone fixe.

Que faut-il faire après avoir reçu ces appels de l’étranger ? Si vous avez rappelé et donc subi un préjudice financier, il faut déposer plainte, au moins pour alimenter le dossier et permettre à la police de cerner l’étendue du phénomène. Si vous avez évité le piège, pas la peine d’avertir les autorités pour signaler cette arnaque : les cas sont déjà extrêmement nombreux.

La zone de police Nivelles-Genappe a déjà diffusé un message de prévention via les réseaux sociaux. Mais elle va également sensibiliser via ses contacts avec les aînés et les partenariats locaux de prévention. Marie-Thérèse Botte a suggéré aussi de relayer auprès des maisons de repos et des associations.