Un différend familial a tourné à la séquestration ce mercredi soir, vers 20 heures, dans une habitation de la rue des Pierrailles, à Bousval, dans l'entité de Genappe. Une dispute a éclaté entre une mère et son fils dans la maison qu’ils occupent tous les deux. Devant l’attitude de son fils, la maman a été contrainte de se retrancher dans une chambre de l’habitation, où elle a fait appel à la police.

Après un tour de la maison et sans entrer en contact avec lui, les policiers ont constaté que le suspect était en possession d’une longue arme à feu. Face à la situation, les policiers ont décidé de faire appel aux unités spéciales de la police fédérale. L’opération s’est déroulée en deux temps : la sécurisation de la maman, retranchée dans la chambre et l’interpellation du suspect qui s’est déroulée vers 00h45. Personne n’a été blessé dans cette opération qui a mobilisé cinq équipes de police locale, la police judiciaire fédérale du Brabant wallon et les unités spéciales.

Le suspect, né en 1973, a été privé de liberté. Il était sous l’influence de l’alcool lors des faits et peut-être de stupéfiants. Le dossier sera mis incessamment à l’instruction, précise encore la porte-parole du parquet.