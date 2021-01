Cela fait plusieurs années que les relations sont de plus en plus tendues entre Josiane et son fils Éric (47 ans), qui vivent sous le même toit, dans une grande maison de la rue des Pierrailles, à Bousval (Genappe). Mercredi soir, ces tensions ont atteint un point de non-retour entre la mère et son fils, à tel point qu'il a fallu le bouclage du quartier et l'intervention des unités spéciales de la police fédérale pour y mettre un terme.

Il est 20 heures lorsque le ton a commencé à monter. Comme souvent, Josiane et Éric se prenaient la tête lorsque la mère lui a annoncé qu'il était temps de mettre un terme à cette relation conflictuelle. Ivre et sous l'influence de stupéfiants, Éric s'est emporté et a donné un coup dans le tourne-disque, nous explique Josiane. Elle a alors décidé alors d'aller s'isoler. "Je suis montée dans ma chambre parce que j'ai senti que ça commençait à monter et je sais que quand il est énervé, ça va de mal en pis, poursuit-elle. Quand il est sous l'influence de l'alcool, il devient juste incontrôlable."

(...)