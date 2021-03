Le 26 juin 2020, un adolescent a appelé la police en expliquant que suite à une dispute, son beau-père venait d’arroser sa mère avec de l’essence. On se doute que les policiers se sont rendus à toute vitesse à l’adresse mais lorsqu’ils sont arrivés, le suspect avait quitté les lieux. La dame s’était emparée d’une batte de base-ball pour l’obliger à s’en aller. Il était retourné dans le bar où il avait déjà passé une bonne partie de l’après-midi. La victime a expliqué qu’elle était allée l’y rechercher mais une fois à la maison, l’homme s’est énervé au point de prendre un couteau et de tenter de la frapper avec cette arme. Elle lui a demandé de partir, a pris une batte pour se défendre et lui a pris un bidon d’essence, dont il a jeté le contenu dans sa direction.

Entendu par les agents, l’homme a indiqué ne se souvenir de rien mais a expliqué que ce n’était pas son style de pointer sa compagne avec un couteau.

"Le couteau, je ne m’en souviens pas, a-t-il confirmé devant le tribunal correctionnel, alors qu’il était poursuivi pour tentative de meurtre. Le bidon, je l’ai jeté en l’air, de rage. J’étais ivre et énervé mais en aucun cas, je ne l’aurais tuée."

Le jugement rendu mardi retient le doute quant à l’intention homicide, mais estime que les menaces, elles, sont bien établies. L’Ottintois écope d’un an de prison assorti d’un sursis probatoire total lui imposant de stopper l’alcool et de se prêter à un suivi médicopsychologique régulier.