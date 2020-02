L’équipe de Ligue B du club de volley-ball BW Nivelles reçoit le mérite sportif.

Hier soir à la salle des Heures claires avait lieu la cérémonie de remise des mérites sportifs 2019 de la Ville de Nivelles. On vous évite le suspense : ce sont les volleyeurs de l’équipe BW Nivelles qui ont décroché le trophée. C’est qu’ils ont vécu une année formidable au niveau sportif, en devenant champions de Ligue B.

"Nous avions une équipe pour le maintien et à la fin du premier tour, nous étions premiers : c’était une grande surprise, a expliqué Francis Offermans hier soir. Puis les victoires se sont enchaînées, jusqu’au titre totalement inattendu."

Une belle histoire mais malheureusement, au niveau financier, une nouvelle montée était impossible sans compromettre la pérennité du club. L’équipe a donc choisi, sagement, de rester en Ligue B. "On s’est recentrés sur les jeunes et ça marche pas mal : nous venons d’aligner cinq victoires d’affilée, on en espère une sixième ce samedi", a complété Francis Offermans.

Après la remise du "diminutif" - un rappel du mérite de l’année précédente - à Luc Patriarche qui transmet au quotidien les valeurs de l’aikido aux jeunes Aclots, les prix de l’espoir ont notamment été décernés. Au niveau individuel, c’est la jeune Alexandra Mortant, 15 ans, qui a reçu la coupe. Elle a notamment réalisé un des trois meilleurs temps européens dans sa catégorie d’âge sur 60 mètres haie la saison dernière, et est devenue vice-championne de Belgique de relais le week-end dernier à Louvain-la-Neuve.

Au niveau collectif, l’espoir va au team juniores de nage synchronisée de l’école de natation de Nivelles. L’effort individuel, lui, est attribué à l’athlète Lucie Ferauge, elle aussi extrêmement prometteuse, et l’effort collectif à l’équipe Messieurs du club de football de Nivelles, qui est passée de P2 en P1 où elle fait plus que bien se défendre.

Un prix "master", pour les plus de 50 ans, a également été donné : il va à Patrick Raes, Nicolas Bertrand et Etienne Masquelier, qui sont des hockeyeurs aclots.

Le prix de la presse a été remis à Claude Hendrickx, le maître d’armes "historique" de la Licorne, le club d’escrime nivellois qui a fêté ses 50 ans cette année. La section Handisport du Royal Club d’Athlétisme du Brabant wallon, elle, repart avec à la fois le prix de l’échevin des Sports et le prix du public. Quant au prix du bourgmestre, il a été attribué au club de taekwondo Sonbae.