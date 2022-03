Lors de l’interrogatoire de l’accusée par le président Michel De Grève, jeudi après-midi, au premier jour du procès d’Émilie Nieuwland devant les assises du Brabant wallon, celle-ci est passée aux aveux. Affirmant qu’elle était restée longtemps dans le déni, elle a expliqué que c’est bien elle qui avait vidé deux flacons d’atropine dans la bière de Dimitri Henry, le 9 juin 2020. Le corps sans vie du Jodoignois avait été retrouvé le lendemain à son domicile.

L’accusée affirme cependant qu’elle ne voulait pas la mort de la victime. Elle avoue également avoir voulu vider les comptes bancaires de Dimitri Henry à son insu à partir du 9 juin, et avoir empoisonné en février 2020 une dame hébergée temporairement chez Dimitri Henry. Pour ces faits également, elle avait utilisé de l’atropine, ce qui avait provoqué un malaise et l’hospitalisation de la dame.

"J’étais dans le déni depuis très longtemps", a indiqué l’accusée en pleurs. En ce qui concerne le premier empoisonnement, en février 2020, elle affirme avoir seulement voulu rendre la dame malade, parce que Dimitri Henry voulait qu’elle parte. Elle avait alors utilisé un flacon d’atropine qu’elle s’était fait prescrire par son psychiatre, après avoir vu une série et un documentaire où cette substance était évoquée.

Un passé difficile qui remonte

En ce qui concerne l’empoisonnement de Dimitri Henry, quatre mois plus tard, ce sont deux flacons d’atropine que l’accusée admet désormais avoir vidés entièrement dans la bière du Jodoignois. Elle a expliqué qu’il y avait eu entre eux plusieurs accrochages le 6 juin, notamment parce qu’elle lui aurait révélé s’être prostituée occasionnellement à une période de sa vie et que le Jodoignois lui aurait alors proposé de l’argent pour "faire une sieste avec elle". Poussée dans ses derniers retranchements par les questions du président et de ses assesseurs, l’accusée a indiqué qu’elle s’était retrouvée dans la chambre de la victime et que l’homme lui aurait demandé de lui faire une fellation. Ce qu’elle a refusé, avant de quitter les lieux.

"Cela a fait remonter en moi les fois où je me suis prostituée, et le viol que j’ai subi dans ma jeunesse. Je suis sortie de moi-même. Je me vois faire des choses dont je ne suis plus consciente du tout… Je n’étais pas consciente de ce que je faisais, je ne me suis pas posé de questions", a-t-elle affirmé.

L’accusée s’est dite encore incapable aujourd’hui d’expliquer pourquoi elle a agi de la sorte. Le président lui a demandé en fin d’interrogatoire si elle se sentait responsable du décès de Dimitri Henry. "Je suis malheureusement responsable, sans l’avoir voulu", a répondu l’accusée.