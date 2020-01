Il avait avoué aux enquêteurs avoir poussé Thaynara mais il n’en est plus si sûr…

Au premier jour du procès du meurtre dit du Décathlon d’Anderlecht, l’accusé n’a pas donné de lui une image idéale. Il est revenu sur une partie de ses aveux en affirmant qu’en fin de compte, il ne sait plus trop si, dans la nuit du 5 au 6 juin 2016, il a volontairement poussé Thaynara, dix-sept ans et demi, en bas d’un muret de 4 mètres.

Cet habitant de Court-Saint-Étienne, âgé de 21 ans mais mineur d’âge au moment des faits, admis avoir déshabillé l’adolescente alors qu’elle gisait inconsciente au sol après cette violente chute. Il a également confirmé qu’il l’avait frappée à coups de poing et de pied puis étranglée avant de tenter de cacher son corps sous des feuillages puis de rentrer dormir chez lui.

Mais à propos de l’épisode du muret d’où la malheureuse est tombée, il a entretenu le flou. Durant l’enquête, il a affirmé qu’il s’agissait d’une chute accidentelle. Puis il a admis l’avoir poussée et dans une troisième édition, il a indiqué l’avoir carrément balancée du haut du mur alors qu’elle était ivre et endormie. Parce qu’il voulait un rapport sexuel avec elle et que plus tôt dans la soirée, elle lui avait dit non.

Devant les jurés, il a entretenu le flou jeudi. "J’ai dit que je l’avais poussée et j’ai dit que je ne l’avais pas poussée. En fait, je ne sais plus trop ce qui s’est passé parce que moi, je n’étais pas très bien non plus ."

Le président Michel De Grève a voulu pousser l’accusé dans ses derniers retranchements. Il lui a parlé du droit à la vérité pour la mère et la sœur de l’adolescente, présentes dans la salle. Le magistrat en a appelé au sens des responsabilités du jeune homme, pour qu’il assume enfin publiquement ses actes.

En vain. Lorsque G. a été invité (fermement) à plusieurs reprises à détailler les gestes commis lors du viol puis du meurtre de la victime, frappée à coups de poing et de pied puis étranglée, il s’est muré dans le silence.

"C’était moins dur ce soir-là, hein !" , a lancé le président à bout de patience, tentant de piquer le jeune homme au vif. Ce dernier a réagi, mais en rétorquant qu’il s’agissait de curiosité mal placée…

"Ouais, j’ai fait des choses mauvaises, j’ai fait trop de mal !" , a lâché l’accusé en tentant de retenir ses larmes, alors que le président haussait encore le ton en parlant de lâcheté. "Pourquoi voulez-vous que je le répète, je ne veux pas faire encore plus de mal, a-t-il continué. Pourquoi voulez-vous que je le fasse, ça ne changera rien !"

Finalement, les déclarations détaillées du jeune homme à la police ont été lues par le magistrat afin d’informer les jurés sur les derniers moments de la vie de Thaynara, les gestes du viol et les violences subies jusqu’à son étranglement par l’accusé. Ce dernier s’est contenté de confirmer que cela s’était effectivement passé comme cela.

Une bouteille de vodka et de gros doutes

La mère et la sœur de Thaynara ont fait part de leur incompréhension à propos du comportement de l’adolescente.

D’accord, elle avait quelques failles et de mauvaises fréquentations. Mais pour ses proches, il est impossible que la jeune fille, qui avait promis qu’elle allait rentrer rapidement, ait accepté de suivre un garçon dans la nuit jusque chez lui pour prendre des bouteilles d’alcool, puis qu’elle se soit rendue en sa compagnie dans un lieu isolé, en pleine nuit.

L’accusé a expliqué qu’il avait bu une bouteille de whisky tandis que Thaynara avait bu une partie d’une bouteille de vodka. Mais si les enquêteurs ont retrouvé la bouteille de whisky, celle contenant la vodka fait figure de pièce manquante. Alors que les experts ont retrouvé dans le sang de la victime des traces d’antidépresseurs et de neuroleptiques et qu’elle ne prenait pas ce genre de médicaments selon ses proches. Ces derniers ont dès lors de gros doutes, se demandant si l’adolescente n’a pas été droguée à son insu.