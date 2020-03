Il peut paraître confus et désorienté.

A la requête du parquet de Brabant wallon, la police nous demande de diffuser l'avis suivant : le mardi 10 mars 2020, vers 09h45, Michel Levaux, un homme âgé de 81 ans, a quitté son domicile situé avenue des Sarcelles à Waterloo pour faire une promenade. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Monsieur LEVAUX mesure approximativement 1m80 et est de corpulence moyenne. Il a une calvitie et des cheveux blancs sur les côtés. Il a une apparence soignée. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon, un veste et un chapeau foncés.

Il peut paraître confus et désorienté.

Si vous avez vu Michel LEVAUX ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis se trouve sur le site www.police.be.