Mercredi dernier, Michel Lelièvre se faisait agresser devant son appartement d’Anderlecht, par ailleurs saccagé durant la nuit. L’ancien complice de Marc Dutroux, libéré sous conditions début décembre, a pris des coups au visage par plusieurs personnes. Alors qu’une enquête est ouverte pour coups et blessures volontaires et dégradations volontaires de biens mobiliers, on apprend de bonne source que Michel Lelièvre a fui la capitale et s’est installé dans le Brabant wallon.

(...)