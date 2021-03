Plusieurs militaires étaient poursuivis pour rébellion et pour coups et blessures volontaires. L'un d'eux a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Deux coprévenus devront prester des peines de travail de 120 heures (ou subiront 12 mois de prison en cas d'inexécution) et un quatrième s'en tire avec une suspension du prononcé.

Le 21 décembre 2018, dernier jour du marché de Noël de Louvain-la-Neuve, plusieurs militaires étaient en sortie d'agrément dans la cité universitaire, tout comme des policiers en civil qui étaient attablés dans un café.



Une bagarre impliquant des militaires s'était déclenchée à l'extérieur et vu la violence des coups portés, les policiers avaient décidé d'intervenir pour calmer les esprits et avaient appelé leurs collègues en service. Mais ils avaient été pris à partie par les militaires et le fait qu'ils aient décliné leur qualité de policiers n'avait pas calmé les esprits, au contraire.



Les agents en uniforme arrivés par la suite ont également été malmenés. Six policiers au total ont été blessés ce soir-là. La bagarre a impliqué une cinquantaine de personnes et sept à huit équipes de police venant de quatre zones différentes avaient dû intervenir pour ramener le calme.