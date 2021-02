Comme tous les ans, l’Institut pour la sécurité routière "Vias" a publié son traditionnel baromètre. Et on ne peut pas dire que le Brabant wallon ait été un bon élève en 2020, surtout au niveau des décès. En effet, la province est la seule de Wallonie à voir ce chiffre augmenter : 19 en 2020 contre 18 en 2019. "Tout d’abord, il faut savoir qu’en Brabant wallon, on parle de petits chiffres, donc le moindre accident mortel prend de plus grandes proportions qu’ailleurs", nuance Benoit Godart, le porte-parole de Vias.